Verkehrsunfallflucht am Krankenhaus Diez

Am Freitag, den 08.01.2021, kam es in der Zeit von etwa 11:15 Uhr bis 12:25 Uhr in der Adelheidstraße beim dortigen Krankenhaus zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkender Ford Fiesta beschädigt wurde.