Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und hohen Sachschaden

Am 15.01.2021 gegen 21:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Zufahrt des Heckenwegs zur B54 in Diez.

Ein in Richtung Limburg abbiegender 29-jähriger Pkw-Führer missachtete die Vorfahrt eines bevorrechtigten 23-jährigen Pkw-Führer. Durch den Zusammenstoß wurde der aus Richtung Limburg fahrende Pkw-Führer leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.



