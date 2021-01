Verkehrsunfall durch Gully Deckel

Am Donnerstagabend ereignete sich um 21:00 Uhr auf der Rheinstrasse in Ransbach-Baumbach, Höhe der Esso-Tankstelle, ein Verkehrsunfall.

Ein PKW fuhr über einen Gullydeckel, der auf dem rechten Fahrstreifen durch einen unbekannten Täter, dort abgelegt worden ist. Der PKW wurde beschädigt, zum Glück wurde niemand verletzt. Hinweise bitte an die Polizei in Höhr-Grenzhausen unter der Telefonnummer 02624-94020.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell