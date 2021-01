Burgschwalbach

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Am 13.01.2021, ca. 18:00 Uhr, touchierte der Fahrer des Pkw mit dem amtlichen Kennzeichenfragment DIZ-J beim Befahren der Panröder Straße in Fahrtrichtung Zollhaus einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw.