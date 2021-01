Schwerer Verkehrsunfall mit Flucht

Der Unfallverursacher flüchtete.



Der bislang unbekannte PKW fuhr auf der L307 in Richtung Vielbach an einem liegengebliebenen PKW vorbei. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Transporter. Der Transporter musste ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam in der Folge ins Schleudern und stieß frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Die Fahrerin im Golf wurde verletzt und wurde im KH Dernbach behandelt. Der Unfallverursacher ist flüchtig.



Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem flüchtigen PKW machen können.



