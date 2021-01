Bad Ems

Rohbau mit Bitumenfarbe beschmiert

Durch unbekannte Täter wurden in der Zeit von Freitag, den 01.01.2021 bis Sonntag, den 03.01.2021 ca. 13:00 Uhr mehrere Betonwände des Rohbaus der neuen Hotelanlage der Emser Therme in der Viktoriaallee in Bad Ems mit Bitumenfarbe beschmiert.