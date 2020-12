Bad Marienberg

PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss und möglicherweise ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 21.12.2020 um 23:30 Uhr wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bismarckstraße in Bad Marienberg bei einem 36-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt.