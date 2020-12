Merkelbach

PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 20.12.2020 um 12:20 Uhr wurde in der Ortslage Merkelbach durch Beamte der Polizeiinspektion Hachenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 62-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt.