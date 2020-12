Pkw fährt gegen Hauswand / 2 schwer Verletzte

Am Mittwoch, den 16.12.2020 gegen 12.50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Selters mit seinem Pkw die Kreisstraße 138 aus Fahrtrichtung der Ortschaft Steinen kommend in Richtung der Ortschaft Hartenfels.

Ausgangs einer dortigen Linkskurve, kurz vor Ortseingang Hartenfels, verlor der 19-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf streifte er einen dortigen Baum, durchfuhr eine Grundstückshecke und kollidierte mit der Hauswand eines Anwesens in der Alleestraße in Hartenfels. Noch bevor er die Grundstückshecke durchfuhr kollidierte der Pkw mit einer Straßenlaterne, riss selbige aus der Verankerung und schleifte diese auf circa 200 Meter mit. Der Pkw kam nach der Kollision mit der Hauswand völlig beschädigt im Hof des Anwesens zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden aufgrund des Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert. An der Hauswand entstand nicht unerheblicher Sachschaden.



