Nister – Lkw fährt gegen Garage

Ein 64-jähriger aus der Verbandsgemeinde Hachenburg befuhr in Nister die Straße „Am Leienweg“ in Richtung Kurzenhahn.

Dort kam er, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er gegen eine an die Straße grenzende Garage. Der Fahrer blieb durch den Unfall an sich unverletzt. Eine Garagenwand wurde durch den Unfall verschoben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell