Illegales Abladen von Altreifen

Am Sonntag, den 20.12.2020, um 15:30 Uhr, wurde der PI Bad Ems eine illegale Entsorgung von Altreifen gemeldet.

Es handelt sich um ca. 200 Altreifen, die offensichtlich mit 2 Ladungen auf einer an die B417 zwischen Obernhof und Kalkofen angrenzenden Wiese abgeladen wurden.



Die Bevölkerung wird gebeten sich bei Hinweisen auf einen Verursacher an die Polizeiinspektion Bad Ems zu wenden.



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700

email: PIBadEms@polizei.rlp.de



