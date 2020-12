Geschenke an Mülltonnen in Prath entwendet

Den Umstand, dass in der Weihnachtszeit oftmals an den bereitgestellten Mülltonnen kleine Geldgeschenke für die Mitarbeiter der Müllabfuhr befestigt werden, machten sich gestern gegen 10:30 Uhr zwei männliche Täter zunutze.

Sie entwendeten an mehreren Örtlichkeiten kleine Umschläge mit Geldgeschenken. Durch aufmerksame Zeugen erging ein Hinweis auf die Personen sowie deren Fahrzeug. Der Pkw konnte durch die Polizei in der Nähe angehalten und die beiden Insassen kontrolliert werden. Sie führten kleinere Bargeldmengen in Höhe von 100EUR mit, leugneten jedoch die Taten. Ein vor Ort erschienener Zeuge erkannte sie jedoch zweifelsfrei als Täter wieder. Das Geld wurde sichergestellt.



