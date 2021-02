Archivierter Artikel vom 01.01.2021, 14:00 Uhr

Ransbach-Baumbach

Böse Überraschung

Am Neujahrsmorgen musste ein Fahrzeughalter in Ransbach-Baumbach feststellen, dass der Lack an seinem blauen Pkw Ford Focus-Kombi mutwillig zerkratzt wurde.