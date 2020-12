Bad Marienberg – Einbrüche in zwei Bäckereifilialen

Im Zeitraum Dienstag, 22.12.2020, 19 Uhr bis Mittwoch, 23.12.2020, 03.30 Uhr wurde in zwei Bäckereifilialen in der Bismarckstraße eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen konnte in beiden Fällen nichts entwendet werden. Durch die Aufbrüche entstand jedoch Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



