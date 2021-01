Bad Ems – Diebstahl von Kennzeichenschildern – Zeugen gesucht

Unbekannte haben im Zeitraum vom 12.01.2021, 16.30 Uhr bis 13.01.2021, 06.00 Uhr, die beiden Kennzeichenschilder eines weißen Ford Transit, welcher in der Ostpreußenstraße in Bad Ems geparkt war, entwendet.





Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder per E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de, zu richten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-970-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell