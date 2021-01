Am Montag, den 04.01.2021 wurde in der Zeit von 08:15 Uhr bis 18:15 Uhr der Außenspiegel der Fahrerseite einer schwarzen Mercedes-Benz B-Klasse beschädigt.

Der Pkw stand ordnungsgemäß in einer Parklücke in der Längsaufstellung in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung B260/Amtsstraße. Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel. 02603/970-0 oder pibadems@polizei.rlp.de



