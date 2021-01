Zufahrten Lauschhütte weiterhin gesperrt

Die Dienststellenleitungen der beiden Polizeiinspektionen führten aus, dass seitens der Bürger*innen die Sperrungen beachtet werden. Nur in Einzelfällen musste eingegriffen werden. So bleiben also die Zufahrten zur Lauschhütte, über die K36 ab Daxweiler und über die K29 ab Bodmannstein, bis 18.01.2021 gesperrt. Die Kreisverwaltungen haben die verkehrspolizeilichen Anordnungen entsprechend verlängert.



