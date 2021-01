Bingen

Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Am Montag, den 11.01.2021 ereignete sich im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 06.16 Uhr ein Verkehrsunfall in 55411 Bingen am Rhein in der Strombergerstraße in Höhe der Hausnummer 29. Der flüchtige Verkehrsunfallverursacher, vermutlich ein roter PKW, kollidiert mit der dortigen Verkehrsinsel und beschädigt hierbei die darauf befindlichen Verkehrszeichen.