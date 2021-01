Niederheimbach

Verkehrsunfallflucht

Niederheimbach. Heimbachtal (ots) – Am 08.01.2021 im Zeitraum von 06:00-13:00 Uhr wurde im Heimbachtal Höhe der Hausnummer 72 ein abgestellter PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, welches in Richtung Oberheimbach unterwegs war, touchiert und hierbei am linken Außenspiegel beschädigt.