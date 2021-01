Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 11.01. Stromberger Straße, 06:00-06:16 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunkelroten PKW fuhr in Fahrtrichtung Bingen Stadt.

Bingen (ots). Bingen, 11.01., Stromberger Straße, 06:00-06:16 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunkelroten PKW fuhr in Fahrtrichtung Bingen Stadt. In Höhe Hausnummer Höhe 29 kam er aus unbekannten Gründen auf die dortige Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrsschild. Dann entfernte er sich unerlaubterweise von der Unfallstelle. Vor Ort fand sich die Verkleidung eines Außenspiegels. Hinweise werden dankbar entgegengenommen.



