Bingen

Verdacht der Unterschlagung

Nachdem die 42-jährige Geschädigte ihr Fahrzeug am 18.12.2020 gegen 14 Uhr im Parkhaus am City-Center abstellt, lässt sie versehentlich ihre Geldbörse auf dem Fahrzeugdach liegen und verlässt das Parkhaus in Richtung Fußgängerzone.