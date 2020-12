Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Bingen-BIngerbrück, Koblenzer Straße (ots) – 28.12.2020, 09.15 Uhr Eine Streifenwagenbesatzung wurde in der Koblenzer Straße auf ein Fahrzeug aufmerksam, bei welchem das Abblendlicht defekt war.

Das Fahrzeug fuhr auf ein Tankstellengelände. Hier konnten Fahrer und Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Der 46 jährige Fahrzeugführer gab an, keine Papiere mit sich zu führen. Nach Abgleich in den polizeilichen Systemen konnte festgestellt werden, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war. Im Verlauf der Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen, die auf Drogenkonsum deuteten. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



