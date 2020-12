Unfallzeugen gesucht

Weinsheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) – Am Mittwoch, 23.12.2020, 15.30 Uhr, fuhr eine PKW-Fahrerin mit ihrem dunklen Mazda die B 41 in Richtung Bad Sobernheim auf der linken Fahrspur.

In Höhe der Ortslage Weinsheim musste sie einem anderen PKW ausweichen, der auf ihrer Höhe fuhr und vom rechten auf den linken Fahrstreifen zog. Die Frau kollidierte mit ihrem Pkw zunächst mit der linken und anschließend mit der rechten Leitplanke. Die Fahrerin wurde verletzt, an ihrem PKW entstand Schaden von ca. 4000 Euro. Der Fahrer des anderen PKW fuhr weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen PKW, älteren Baujahrs, gehandelt haben. Die Polizei Bad Kreuznach bittet um Hinweise.



