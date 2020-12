Totschlag von Tieren

Bingen (ots). Bingen, 10.12., Schmittstraße, 16:00 Uhr. Ein Anrufer meldete über den Notruf einen Mann in der Fußgängerzone, der soeben zwei Tauben mit einem Stock erschlagen habe. Die Ehefrau des Anrufers teilte den Beamten vor Ort mit, dass das Taubenpaar über einem Hauseingang gewohnt hatte. Der Mann hatte die Tiere erschlagen und gegenüber in einem Hinterhof abgelegt. Er begab sich daraufhin zu seinem Auto und fuhr weg. Das Kennzeichen konnte abgelesen und so der Halter aufgesucht werden. Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wurden gegen den 64-Jährigen eingeleitet.



