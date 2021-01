Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bingen (ots). Bingen, 03.01., 21:30 Uhr – 04.01., 10:30 Uhr, Bachweg. Eine 20-jährige Anruferin meldete, dass jemand versucht hatte, einen Reifen an ihrem weißen BMW-Fahrzeug anzuzünden. Die Beamten stellten vor Ort Brandspuren am hinteren linken Reifen, am Radkasten und den umliegenden Teilen fest. Hinweise bitte an die Polizei in Bingen.



