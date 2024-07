Sachbeschädigung an 10 Leitpfosten – Zeugenaufruf

In der Nacht von Samstag (27.

07.2024) auf Sonntag (28.07.2024, 06:30 Uhr) kommt es auf der K61, zwischen Boos und Staudernheim zu einer Sachbeschädigung. Durch den oder die unbekannten Täter werden insgesamt 10 Leitpfosten durch Gewalteinwirkung, zum Teil mitsamt der Verankerung, aus dem Boden gerissen.

Hierdurch entsteht ein Sachschaden in zur Zeit noch unbekannter Höhe.



Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn (06752-1560) in Verbindung zu setzen.



