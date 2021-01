Rampen-Diebstahl

Bingen-Sponsheim, 18.12.13.01. In der Weide, Lagerplatz. Unbekannte Täter entwendeten Auffahrrampen, die sich an einem Anhänger einer Kanaltechnik-Firma befanden.

Bingen (ots). Bingen-Sponsheim, 18.12.-13.01., In der Weide, Lagerplatz. Unbekannte Täter entwendeten Auffahrrampen, die sich an einem Anhänger einer Kanaltechnik-Firma befanden. Die Rampen und der Anhänger waren auf dem Lagerplatz, der sich wiederum hinter einem 2 Meter hohen Erdwall und abgeschlossenen Bauzaun, abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell