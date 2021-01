Mofadiebstähle

Bingen (ots). Gensingen, Bahnhofstraße und Langgasse, 04.01., 18:00 Uhr – 05.01., 10:00 Uhr. Ein 29-jähriger Mann meldete den Diebstahl seines Mofas im Laufe der Nacht aus der Bahnhofstraße. Daraufhin begab er sich am Morgen zum Bahnhof Gensingen und fand sein Mofa vor. Der Roller wies mehrere Sachschäden auf.



Ein ähnlich gelagerter Fall wurde im gleichen Zeitraum aus der Langgasse gemeldet. Ein 26-Jähriger vermisste sein Mofa. Er hatte diesen am Montagabend an der Straße vor seinem Wohnhaus abgeschlossen und abgestellt. Ein unbekannter Täter schloss diesen kurz und fuhr damit 500 Meter weiter zum alten Sportplatz. Dort ließ er das Fahrzeug einfach zurück. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.



