Bingen (ots). Bingen, 14.01., City-Center. Von 14:00-18:00 Uhr wurde eine Fußstreife in der Innenstadt rund um das City-Center durchgeführt. Dabei wurde besonders die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft. Der Großteil aller Bürger hielt sich vorbildlich an die Maskenpflicht und Abstandsregeln. Insgesamt wurde gegen fünf uneinsichtige Bürger Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.



