Bacharach

Fahrt unter Drogeneinfluss mit Betäubungsmittelfund

Im Rahmen einer Streifenfahrt fällt einer Streife der PI Bingen am 08.01.2021 gegen 19:35 Uhr in der Mainzer Straße in Bacharach ein augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang fahrendes Fahrzeug auf, welches aufgrund dessen einer Verkehrskontrolle unterzogen wird.