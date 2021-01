Einbruchdiebstahl

Sankt Johann, Hofgut Wißberg, 13.01.16:30 Uhr – 14.01.06:55 Uhr. Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 13.01. auf den 14.01. über ein Fenster in ein Büro des Golfclubs Rheinhessen ein.

Bingen (ots). Sankt Johann, Hofgut Wißberg, 13.01., 16:30 Uhr – 14.01., 06:55 Uhr. Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 13.01. auf den 14.01. über ein Fenster in ein Büro des Golfclubs Rheinhessen ein. Das Büro wurde komplett durchsucht und ein verschlossener Stahlschrank aufgehebelt. Es wurde nichts entwendet. Wer Hinweise auf die Täter geben kann bitte melden.



