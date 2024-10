Brückensperrung – Kontrolle der Durchfahrtgenehmigungen

Anlässlich der aktuell stattfindenden Sanierungsarbeiten an der Staudernheimer Bahnbrücke (Landesstraße 234 / Sobernheimer Straße) und der dadurch bedingten Umleitungssituation führte die Polizei Kirn am heutigen Nachmittag eine Verkehrskontrolle durch.

Hintergrund der Kontrollmaßnahme war auch die Beschwerdelage seitens Staudernheimer Bürgern. Konkret wurde – in Anwesenheit mehrerer Gemeinderatsmitglieder – der Wirtschaftsweg zwischen der Bahnhofstraße in Richtung Boos / Kreisstraße 61 überwacht.



Im Ergebnis wurde jedes Vierte der insgesamt 32 kontrollierten Fahrzeuge ohne entsprechende Ausnahmegenehmigung geführt und geahndet. Weiterhin wurden an 4 Fahrzeugen leichte technische Mängel festgestellt, welche ebenso geahndet wurden.



Die Kontrollmaßnahmen werden während der Bauphase in unregelmäßigen Abständen wiederholt.



