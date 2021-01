Waldalgesheim, 12.01. Kurpfalzring, 11:35 Uhr. Über die Leitstelle wurde die Polizei darüber informiert, dass in Waldalgesheim eine Hecke in Brand geraten sei und große Gefahr bestehe, dass das Feuer auf ein Einfamilienhaus übergreife.

Bingen (ots). Waldalgesheim, 12.01., Kurpfalzring, 11:35 Uhr. Über die Leitstelle wurde die Polizei darüber informiert, dass in Waldalgesheim eine Hecke in Brand geraten sei und große Gefahr bestehe, dass das Feuer auf ein Einfamilienhaus übergreife. Bei Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr Waldalgesheim den Brand gelöscht. Das Feuer hatte sich bereits auf die angrenzende Fassade und das Garagendach des benachbarten Anwesens ausgebreitet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell