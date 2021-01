Zwei Reifen an einem Transporter in Birkenfeld zerstochen.

Der Transporter stand im Tatzeitraum auf dem privaten Gelände (Einfahrt/Abstellplatz) des Eigentümers in der Saarstraße.



Wir bitten um sachdienliche Hinweise an die zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.: 06782/9910



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

PI Birkenfeld



Telefon: 06782-991-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell