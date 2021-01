VG Rhaunen-Herrstein. Verstärkte Polizeikontrollen am Wochenende in den Wintergebieten

Aufgrund der weiterhin winterlichen Wetterbedingungen wird auch am kommenden Wochenende vom 9. – 10. Januar erneut mit einem großen Andrang auf die Wintergebiete in der Verbandsgemeinde Rhaunen-Herrstein gerechnet. Durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein sowie das Ordnungsamt der zuständigen Verbandsgemeinde werden am kommenden Wochenende entsprechend Kontrollen in Hinblick auf die Einhaltung der aktuell gültigen CoBelVO sowie die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung durchgeführt. Die Polizei weist an dieser Stelle erneut ausdrücklich auf die Einhaltung von Mindestabständen, das mögliche Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sowie die Vermeidung von Personenansammlungen hin. Hier reichen die Bußgelder von mindestens 50EUR bis 100EUR. Auch das Parken außerhalb geschlossener Ortschaften auf der Fahrbahn oder am Fahrbahnrand, sowie das Zustellen von Einfahrten und Kreuzungen, außer- wie innerorts, ist nicht erlaubt. Vor allem das Zustellen von Rettungswegen ist mit empfindlichen Bußgeldern belegt. Falschparker können darüber hinaus gebührenpflichtig abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:

Bianca Veldenzer, POK'in

Telefon: 06781 / 561-0

Telefax: 06781 / 561 -150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell