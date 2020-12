Am Mittwoch, den 30.12.2020, kam es gegen 16:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Herborn.

Ein bislang unbekannter weißer Transporter befuhr dabei die K21 aus Mörschied kommend. An der Fahrbahnverengung am Ortseingang Herborn verlangsamte er seine Fahrt nicht, sodass der entgegenkommende Unfallgegner trotz Vorrang nach rechts ausweichen und bremsen musste. Ein drittes Fahrzeug bemerkte das Ausweichmanöver nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. An beiden PKWs entstand Sachschaden. Der Fahrer des weißen Transporters entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/561-0 gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell