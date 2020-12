Als der aus Fahrtrichtung Kirn kommende Fahrer eines BMW nach links auf die K40 abbiegen wollte, missachtete der wartepflichtige, von Dickesbach aus kommende Unfallverursacher die Vorfahrt des BMW, so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt in Richtung Idar-Oberstein von der Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen roten Kleinwagen.



Sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallhergangs bzw. dem flüchtigen Fahrzeug werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/561-0 erbeten.



