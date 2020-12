Am Freitag, 11.12.2020 ereignete sich zwischen 09:30 und 12:15 Uhr in der Straße „Klautermühle“ in Wellen eine Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.





Hierbei stieß vermutlich ein blauer LKW mit Auflieger beim Rangieren gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Linienbus. Durch den Anstoß wurde die Frontscheibe des Busses stark beschädigt und splitterte, so dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.



Eventuell vorhandene Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Bernd Wagner

Polizeiinspektion Saarburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-0

Telefax 06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





