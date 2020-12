Verkehrsunfall unter erheblicher Alkoholisieruung

Ca. 300 Meter vor dem Ortseingang Irsch verlor der Fahrer, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer lang gezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr hiernach die angrenzende Böschung ca. 30 Meter schräg hinab und kam in einer Hecke ca. 2 Meter unterhalb der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer transportierte in seinem Kleinwagen ein Palettentransportgerät (Ameise), von welcher er eingeklemmt wurde. Er konnte erst nach Hilfe der Feuerwehr seinen Pkw verlassen. Der Pkw wurde total beschädigt, der Verunglückte wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die B407 musste bis zur Bergung des Pkw für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Beurig und Irsch mit ca. 20 Einsatzkräften sowie die DRK-Rettungswachen Saarburg und Zerf. Die Polizei Saarburg leitet gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ein.



