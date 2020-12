Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf B 41 Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Birkenfeld

Hierbei wurden eine Person schwer, sowie eine weitere Person leicht verletzt.



Der 22-jährige Fahrer eines Audi A4 befuhr die B41 von Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Birkenfeld. Aus unbekannten Gründen geriet er in Höhe der Verflechtungsstrecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden Citroen Jumper eines 46-Jährigen aus Friedrichsthal/Saarland. Der Fahrer des Citroen konnte sich alleine aus seinem Fahrzeug befreien. Der 22jährige Fahrer des Audis wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst geborgen und im Anschluss ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Lebensgefahr besteht keine. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt.



Die B41 war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in Fahrtrichtung Birkenfeld halbseitig gesperrt.



Neben der Polizeiinspektion Idar-Oberstein mit zwei Streifen, war der Rettungsdienst mit 3 Rettungswagen und die FFW Idar-Oberstein mit 30 Wehrleuten im Einsatz.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet darum, dass sich Augenzeugen des Unfalls mit der Dienststelle in Verbindung setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Tel.: 06781/5610

piidar-oberstein.presse@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell