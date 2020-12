Verkehrsunfall mit Sachschaden, Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 16.12.2020 um 10.08 Uhr, ereignete sich in Konz-Karthaus ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Karthäuser Straße in Richtung Innenstadt Konz. Nach eigenen Angaben wurde sie in Höhe der Hausnummern 52/54 durch einen, zu schnell fahrenden, entgegenkommenden Pkw zum Ausweichen gezwungen, so dass sie die Fahrbahnverengung überfahren musste. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge sei es nicht gekommen. Der unfallbeteiligte Pkw setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten.



Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Konz in Verbindung zu setzen.



