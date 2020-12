Verkehrsunfall mit Sachschaden – Unfallverursacher flüchtig

Am Montag, dem 21.12.20 zwischen 08:00 und 08:30 Uhr, ist es auf der K133 in der Steigungsstrecke zwischen den Ortslagen Wiltingen und Konz (Wiltinger Kupp) zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der bisher unbekannte Unfallverursacher befuhr die Straße aus Richtung Wiltingen kommend in Richtung Konz und kollidierte in einer Engstelle mit dem Außenspiegel des ihm entgegenkommenden Lieferwagens. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort und ist weiterhin flüchtig.



Bislang ist bekannt, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Lieferwagen mit der Aufschrift „GLS“ handeln soll. Die Polizeiinspektion Saarburg ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.



Zeugenhinweise werden unter Tel.06581 – 91550 an die Polizei in Saarburg erbeten.



