Idar-Oberstein

Verkehrsunfall mit Flucht – Einkaufswagen rollt gegen PKW

Am Samstag, dem 02.01.21, stellte ein Verkehrsteilnehmer gegen 16 Uhr nach seinem Einkauf beim Netto in der Friedrichstraße in Idar-Oberstein bei der Rückkehr zu seinem auf dem dortigen Parkplatz stehenden PKW fest, dass ein Einkaufswagen an dem Fahrzeug lehnte.