Verkehrsunfall mit Flucht

Am 13.01.2021 wird der Polizei in Hermeskeil am Kirmesplatz („Neuer Markt“) eine Verkehrsunfallflucht gemeldet.

Vor Ort wird festgestellt, dass ein Lkw beim Ausfahren vom Kirmesplatz in die Klosterstraße in Richtung Kloster einen dort ordnungsgemäß parkenden Pkw am Heck erheblich beschädigt hat. Anschließend hat sich der Fahrer des Lkw unerlaubt und unerkannt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zeugenhinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Hermeskeil an die 06503-91510 zu melden.



