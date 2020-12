Verkehrsunfall am Kreisverkehr Göttschied mit Beschädigung des Dienststellengebäudes der PI Idar-Oberstein.

Am Mittwoch, den 30.12.2020, kam es gegen 03:46 Uhr im Kreisverkehr Göttschied, unmittelbar an der Polizeidienststelle Idar-Oberstein, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Hierbei wurden vier Personen leicht verletzt.



Der 19-jährige Fahrer eines Audi TT aus Baumholder befuhr die Hauptstraße von Oberstein kommend in Fahrtrichtung Vollmersbach.



Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung verlor er im Kreisel Göttschied die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug stieß gegen die äußere Umrandung des Verkehrskreises, wodurch es die Bodenhaftung verlor und fast geradeaus über die Fahrbahn hinweg katapultiert wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite, direkt seitlich des Dienstellengebäudes stieß der Audi gegen einen der dort positionierten Steinquadern, welche den dort befindlichen Behindertenparkplatz abgrenzen. Durch die Wucht dieses Aufpralls wurde das Fahrzeug vor eine Torausfahrt der Dienststelle geschleudert, wo es total beschädigt zum Stillstand kam. Die Wucht des Aufpralls war im Dienstgebäude deutlich zu vernehmen und zu spüren.



Die hinauseilenden Beamten stellten fest, dass die vier Insassen des Fahrzeugs, alle in einem Alter von Anfang zwanzig, das Fahrzeug selbständig verlassen hatten. Diese wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.



Dem Fahrer des Audis wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.



Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit 5 Fahrzeugen und 19 Wehrleuten vor Ort war.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls mit der Dienststelle in Verbindung setzen.



