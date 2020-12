Konz

Unfallflucht in Konz-Könen

Am Dienstag, dem 29.12.2020 in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 14.50 Uhr wurde ein blauer VW-Transporter, welcher auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Konz-Könen stand, an der linken Fahrzeugseite beschädigt.