Unfallflucht B 51 Höhe Welschbillig

Am 27.12.2020, gegen 19:25 Uhr kam es auf der B 51, Höhe Welschbillig, in Fahrtrichtung Trier, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Das flüchtige Fahrzeug befuhr die B 51, aus Trier kommend in Fahrtrichtung Bitburg, In Höhe der Abfahrt Welschbiilig geriet dieses aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Hierbei musste das geschädigte Fahrzeug ausweichen, verlor die Kontrolle und landete in einem Graben. Es wird um Hinweise bezüglich des flüchtigen Fahrzeugs gebeten.



