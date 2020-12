Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht

Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 19-jährige Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg mit ihrem VW Golf die K 130 in die entgegengesetzte Richtung. Aus Sicht der Golffahrerin kam ihr der Lieferwagen in einer für sie leichten Rechtskurve mit hoher Geschwindigkeit auf ihrem Fahrstreifen entgegen, so dass die junge Frau nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Lieferwagen zu vermeiden. Es kam zu keinem Kontakt der Fahrzeuge. Durch das Ausweichmanöver wurde die Fahrerin des Golf nicht verletzt, dass Fahrzeug kollidierte jedoch mit dem Randstein und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden am VW Golf im dreistelligen Bereich.



Hinter dem weißen Lieferwagen soll ein dunkler PKW ebenfalls in Richtung Saarburg gefahren sein. Der Fahrer dieses Fahrzeugs oder andere Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen.



Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht gegen den Fahrer des weißen Lieferwagens eingeleitet.



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550





