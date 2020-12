Sachbeschädigung durch Graffiti im Bereich der Innenstadt aufgeklärt

Der ermittelte Tatverdächtige wurde kontrolliert, da er eine Spraydose auf einer Fensterbank abstellte. Bei der Durchsuchung konnten weitere Sprayer Utensilien festgestellt werden. Bei einer anschließenden Absuche im Nahbereich konnten in diesem Zusammenhang in der Jakobstraße, Dietrichstraße, Jakobsspitälchen und Metzelstraße ein Graffiti festgestellt werden.



Die Polizeiinspektion Trier ermittelt nun gegen den 17-jährigen in Trier wohnhaften Mann wegen Sachbeschädigung in mind. vier Fällen und bittet etwaige Zeugen des Vorfalls bzw. die Geschädigten sich für sachdienliche Hinweise telefonisch unter der 0651/ 9779-5210 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier

Telefon: 0651/9779-5210

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell