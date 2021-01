Sachbeschädigung an PKW

Morbach OT Hoxel (ots) – Ein bis jetzt noch unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Sonntag, 03.01.2021, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 07.01.2021, 14:00 Uhr die Heckklappe eines PKWs in der Laurentiusstraße in Morbach-Hoxel.